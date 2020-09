Ronald Koeman ha scelto il 4-2-3-1 per il suo Barcellona e, per il ruolo di esterno, vuole Memphis Depay. Punto fermo della nazionale olandese, che ha salutato recentemente proprio Rambo, capitano del Lione, il numero 11 dell'OL ha trovato l'accordo con i blaugrana,sia per l'ingaggio sia per la durata del contratto. Ora il Barça deve approfondire i discorsi con i transalpini.



COSA MANCA - Prima di dare l'affondo decisivo per il Depay, il Barcellona deve sbloccare le situazioni in uscita, Luis Suarez su tutti: per l'uruguaiano, in Catalogna, non c'è più spazio. Salutato il Pistolero, si andrà con forza sull'ex Manchester United, valutato tra i 25 e i 30 milioni dal Lione. Con Koeman che vuole il suo pupillo.