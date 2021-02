Seguito anche dalla Juventus, l'olandese Depay vuole da tempo il Barcellona. Lo stesso Koeman ha insistito in più occasioni, anche lo scorso gennaio, per ingaggiare l'attaccante del Lione, ma i problemi finanziari dei blaugrana hanno frenato le trattative, come ha confermato il presidente del club francese Jean-Michel Aulas: "Abbiamo cercato di agevolare la sua cessione, ma le condizioni non erano accettabili. In questo momento non posso assicurare che resterà nella prossima stagione, ma perché no?".