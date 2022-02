Grazie e tanti saluti. L'avventura di Memphis Depay al Barcellona è arrivata ai titoli di coda, salvo sorprese l'attaccante olandese dirà addio al termine della stagione. Quello che è stato "il sogno di una vita" in poche settimane si è trasformato in un terribile incubo, l'attaccante olandese sarà costretto a cambiare aria per rilanciare la sua carriera. L'arrivo di Xavi ha cambiato tutto, titolare indiscusso sotto la gestione Koeman l'ex punta del Lione è finito nel dimenticatoio con l'allenatore di Terrassa, che ha provato a cederlo a gennaio (offerto alla Juve per Morata) e ha fatto capire senza mezze misure che non conta su di lui.



MILAN - Depay non fa più parte del progetto Barcellona, che in estate ascolterà offerte, con l'obiettivo di fare cassa. Al suo agente è stato detto chiaramente di cercare una nuova squadra, magari in Italia, dove ha diversi estimatori. Tra i club interessati - secondo quanto scrive Sport - c'è anche il Milan, che aveva considerato il suo profilo dopo il no al rinnovo con il Lione. Maldini e Massara a fine anno faranno il punto, di certo c'è la volontà di inserire nuove risorse nel reparto offensivo, indipendentemente dalla scelta che farà Ibrahimovic. Per questo non è da escludere un tentativo proprio per Depay.