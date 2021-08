Memphis Depay, attaccante del Barcellona, parla a El Periodico di queste prime settimane in Catalogna: "Sono stati tutti molto gentili e mi hanno facilitato la vita. Piqué mi ha aiutato molto perché il suo inglese è buono. Con Alba mi sono anche divertito molto. Certo, mi trovo bene con De Jong e Dest, perché ho già li conoscevo. C'è un bel clima nello spogliatoio. Messi? Non l'ho nemmeno conosciuto. È arrivato in ritardo al precampionato per via della sosta dopo la Copa America e non ho potuto nemmeno salutarlo".