Leroy Sané è l'obiettivo numero uno del Barcellona per sostituire l'infortunato Ousmane Dembelé. Come riporta SportBild, i blaugrana avrebbero infatti messo nel mirino l'esterno offensivo del Bayern Monaco per completare il reparto avanzato di mister Xavi. Non quest'estate però, visto che le condizioni finanziarie sono troppo precarie per poter realizzare un investimento di questo tipo, ma semmai durante la prossima.