Dopo il successo in Champions sulla Juventus, il terzino del Barcellona (che all'Allianz Stadium era in panchina) Sergino Dest ha parlato ai canali ufficiali del club catalano: ​"Stiamo andando bene in Champions League, siamo sulla strada giusta. Adesso abbiamo sei punti dopo due giornate e siamo contenti della vittoria contro la Juve, ma la prossima partita (contro la Dinamo Kiev, ndr) sarà difficile".