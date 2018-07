Manca solo l'annuncio ufficiale atteso per lunedì, ma Lucas Digne può già considerarsi un nuovo giocatore dell'Everton. Che pagherà al Barcellona 20 milioni di euro (bonus compresi) per il 25enne terzino sinistro francese ex Roma e PSG, pronto a firmare un contratto fino al 2023 col club inglese.



Intanto l'allenatore del Barça, Ernesto Valverde chiede altri rinforzi dopo gli arrivi di Arthur, Lenglet e Malcom: "Abbiamo perso due calciatori importanti come Iniesta e Paulinho, quindi abbiamo bisogno di un nuovo innesto a centrocampo. In attacco spero che questo possa essere l'anno di Ousmane Dembelé, un giocatore straordinario".