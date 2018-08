È stato uno degli uomini decisivi nella rincorsa dell'Inter alla Champions League nella parte finale della scorsa stagione. Alla scadenza del suo prestito, però, i nerazzurri non hanno esercitato il diritto di riscatto fissato a 38 milioni di euro col Barcellona per Rafinha, col brasiliano che, a malincuore, è rientrato alla base. Una prima beffa per tanti tifosi interisti che avrebbero voluto la conferma del talento classe '93, che alla corte di Luciano Spalletti aveva ritrovato lo spazio che gli era mancato dal grave infortunio al ginocchio del 2017.



VERSO IL BETIS - Quella di Rafinha in Catalogna rischia di essere una toccata e fuga: il Betis Siviglia, infatti, è vicino all'accordo col Barça per il prestito del brasiliano, con Mazinho - padre e agente del centrocampista - che secondo Radio Catalunya è già arrivato nella città andalusa per trovare l'intesa sul contratto con club biancoverde.



JOAO MARIO IN STANDBY - Il suo eventuale passaggio al Betis rappresenterebbe un secondo problema per l'Inter, che col club spagnolo sta trattando da diverse settimane la cessione di Joao Mario, sempre sulla base di un prestito con diritto di riscatto. L'acquisto di Rafinha chiuderebbe probabilmente le porte all'arrivo del portoghese, dando così un doppio dispiacere ai nerazzurri.