L’età di Jordi Alba (32 anni) e le prestazioni non particolarmente brillanti di Junior Firpo, impongono al Barcellona di trovare al più presto il terzino sinistro del futuro. Secondo Mundo Deportivo, il preferito della dirigenza è José Luis Gaya.



Il costo molto elevato del capitano del venticinquenne del Valencia potrebbe però far propendere per una alternativa interna: la conferma del ventunenne Juan Miranda al rientro dal prestito al Betis, con cui sta brillando in questa stagione, o la promozione in prima squadra del promettentissimo diciassettenne Alejandro Balde.