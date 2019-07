Il Barcellona non smette di sognare Neymar. I Blaugrana continuano a pressare il Paris Saint-Germain per strappare ai parigini il fuoriclasse brasiliano. Secondo i media inglesi, i catalani avrebbero già formulato la loro proposta: oltre 40 milioni di euro oltre ai cartellini di Dembelé e Coutinho. L'operazione potrebbe anche scompaginare i piani della Juventus, dato che i bianconeri sono stati accostati a più riprese all'attaccante brasiliano ex Liverpool.