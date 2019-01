Secondo il quotidiano spagnolo Sport prosegue la guerra di mercato tra Barcellona e Paris Saint Germain innescata dall'affare Neymar. Il club francese è deciso a rendere la vita difficilissima ai blaugrana per il centrocampista classe '95 Adrien Rabiot, che potrebbe trasferirsi in Spagna a giugno, a parametro zero. Non è un caso che il giocatore sia stato offerto in questi giorni a Bayern Monaco e Chelsea. L'altro fronte aperto è quello che conduce al centrocampista classe '97 dell'Ajax Frenkie de Jong, per il quale il PSG sta provando ad accelerare per bruciare la concorrenza del Barça.