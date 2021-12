Questa sera in Baviera, all'Allianz Arena, al triplice fischio dell'arbitro Hategan il Barcellona ha detto ufficialmente addio alla Champions League venendo eliminata ai gironi da un Bayern Monaco senza pietà e dal Benfica che ha imposto ai catalani l'onta del sorpsasso a distanza.(nel 2003/2004 non partecipò). Allora furono il Leeds dei miracoli (squadra magica con Kewell, Bowyer e Viduka) e ildi Zaccheroni (poi eliminato nel secondo girone dal Deportivo La Coruna) a costare ai catalani l'eliminazione, ma da allora, quando il Barcellona ha preso parte al torneo, ha sempre centrato almeno gli ottavi di finale., ma sembra un lumicino oggi lontanissimo in piena galleria. L'annata di Champions, e i primi disastri contro Bayern e Benfica sono arrivati conalla guida.che nel 2000/2001 era già in squadra cone non solo, e che in questi 20 anni di trofei in blaugrana ne ha portati parecchi.(e di un Messi che non c'è più),Il riflesso è sempre più debole eal punto dal non lasciare spazio a manovre importanti. I big dello spogliatoio sono stati costretti a tagliarsi gli ingaggi, Xavi ha accettato di pagarsi gran parte della buonuscita dall'Al Sadd e in vista di gennaio l'idea è di provare in ogni modo a trovare soluzioni low cost per rinforzareSi dovrà puntare sui giovani e la missione di Xavi dovrà puntare inevitabilmente su di loro per la svolta e il cambio di passo.. L'uomo della provvidenza, portato o meglio riportato in Catalogna per far ritrovare alla squadra, non tanto per sé, quanto per le casse del club, racimolando un pareggio per 0-0 col Benfica (e il gol sbagliato da Seferovic al 93esimo grida ancora vendetta) e un nuovo ko per 3-0 contro il Bayern.. C'è bisogno di tempo, si racconta a Barcellona, e il progetto di Xavi è sicuramente a lungo tempo. Già, ma i risultati contano più della pazienza e la tanto attesa rivoluzione è davvero incominciata? La sensazione è che il Barcellona sia ancora lontano dall'essere fuori dalla crisi. Tecnica, societaria, finanziara. Messi era solo la toppa che copriva tutti i buchi.