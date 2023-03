Il Barcellona ha iniziato a muoversi concretamente per Benjamin Pavard, terzino in scadenza nel 2024 col Bayern Monaco. Il francese, che sta trattando pure con i bavaresi, è la scelta preferita di Xavi per il ruolo di terzino destro: gli agenti inoltre, stanno proponendo il 26enne a diversi club europei. Lo rivela il Mundo Deportivo. Pavard, piace, e non poco, pure all'Inter.