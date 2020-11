"Sono stanco di essere sempre io il problema di tutto". Lo sfogo dial ritorno dagli impegni con l'Argentina racconta una tremenda verità:. Almeno per quanto riguarda il suo futuro, un rebus intricato e ancora lontano dall'essere risolto. L'addio del grande nemicosembrava poter spalancare le porte al rinnovo del contratto che ora scade al termine della stagione, ma al contrario delle aspettative la situazione è ancora in alto mare e nel pieno della rivoluzione societaria, con le elezioni per il nuovo presidente fissate per il 24 di gennaio, il Barça fatica a trovare forza per riaprire un canale con il giocatore e il suo agente.- Tensione e incertezza, non certo il clima che Messi vorrebbe respirare alla vigilia della. Ma dietro allo sfogo della Pulce, pur diretto alle accuse arrivate dall'ex agente e dallo zio di, c'è tutto il malessere per una permanenza in Catalogna che si fa sempre più scomoda. Per motivi di campo, un rendimento non più sempre al top al quale si legano l'addio dell'amico Suarez e un'imminente rivoluzione tra i senatori, per motivi di spogliatoio, non tutti i nuovi vedono di buon occhio il suo dominio, e per motivi extra-calcistici dovuti anche al costante occhio del, che lo ha atteso assieme ai cronisti in aeroporto. Tanti fattori che incrementano il malumore e che rilanciano le quotazioni di un addio al termine della stagione. Ma verso dove?- L'resta una suggestione, per quanto a livello di costi l'operazione risulterebbe quasi infattibile, ilpotrebbe tentare un assalto se non dovesse arrivare al rinnovo di uno tra Neymar o Mbappé. Ma"Ho ancora del lavoro da fare qui", e in Inghilterra assicurano che in questa frase sia compreso anche riuscire nel colpo 'impossibile': ricongiungersi con Messi, nonostante sull'argomento il tecnico continui a nicchiare ("Leo è un giocatore del Barcellona. Se mi chiedete la mia opinione come persona, sono grato al Barcellona per cosa ha fatto per me. Da giocatore e poi da allenatore mi ha dato tutto. Mi piacerebbe che Messi finisse la carriera lì. Mi piacerebbe e me lo auguro, da tifoso del Barcellona."). In estate i Cityzens hanno già dimostrato di avere la potenza economica necessaria per tentare un affare del genere, grazie anche al TAS che ha ribaltato la sentenza della Camera Giudicante Uefa (riammissione in Champions e 'mazzata' alla federazione in tema Fair Play Finanziario)., se ovviamente il nuovo management blaugrana non riuscirà a strappare l'accordo per il rinnovo. Tra le speranze del Barcellona e la possibilità di tornare a lavorare con Guardiola saranno settimane calde, caldissime per Messi:@Albri_Fede90