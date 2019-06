. Date ai loro diritti pluriennali sulle prestazioni un valore che si pareggia, sia pure attraverso formule non identiche. E scambiateli, con la consapevolezza che ciascuno di loro nulla toglierà e nulla aggiungerà alla qualità delle vostre squadre.Il meccanismo è noto in Italia, e noi dine abbiamo fatto negli anni più recenti un oggetto prevalente d'analisi. Ma smettiamo di pensare che ciò accada soltanto dalle nostre parti. Che giusto nelle scorse ore si sono passati, appunto, due portieri. Si tratta di Jacobus Antonius Peter “Jasper”, olandese, e di Norberto Murara(ex Fiorentina e Juventus), brasiliano. Entrambi classe 1989, con l'olandese più anziano di tre mesi. Tra ieri sera e stamani i due si sono scambiati la maglia, come se avessero appena concluso una partita di fine campionato., insoddisfatto del ruolo di panchinaro fisso nelle file del Barça,dove con grande probabilità gli verrà affidato il ruolo da titolare. Dal canto suo, che aè stato titolare,Oltreché per classe di nascita, lo sono anche per la data di scadenza del contratto che avevano in essere coi club appena lasciati:. Soprattutto, e sia pure in modo non immediato, è identico il valore che le due società hanno conferito ai loro diritti economici.(in quello del Valencia, chissà perché, il dettaglio non viene menzionato). Si scopre così che il trasferimento di. E che il passaggio di, più altri 9 milioni da pagarsi al maturare di eventuali bonus. Conoscendo il modo usato per fissare le condizioni dei bonus,. Una cifra che fa scopa con quella del trasferimento di Cillessen.Ne deriva che le due società realizzino grasse plusvalenze (una trentina di milioni ciascuna, cifra ricavata attraverso un'elaborazione approssimativa dei dati Transfermarkt), e iscrivano un ulteriore attivo da 35 milioni cadauna alla voce. Va tutto bene?Per quanto riguarda i termini sostanziali, invece, il discorso cambia. Perché se due società del calibro di Barcellona e Valencia devono fare ricorso a un meccanismo che ai bei dì veniva utilizzato da Chievo e Cesena, significa che la situazione economico-finanziaria del calcio europeo è molto più seria di quanto già non sembrasse. Con tanti saluti al Fair Play Finanziario dell'Uefa.@pippoevai