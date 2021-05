Sergio Aguero è un nuovo giocatore del Barcellona e si presenta in conferenza stampa: "Proverò a dare il meglio al club, ad aiutare la squadra a vincere cose importanti. E' una gioia immensa. Fin da bambino, sempre il Barcellona e soprattutto da quando c'è Leo, è la squadra migliore del mondo. L'arrivo al Barça? Avevo già detto a Laporta che da bambino dissi: 'un giorno mi noteranno'. Quel che è certo è che a qualunque bambino lo dici salta di corsa. Il mio arrivo implica la permanenza di Messi? Ovviamente è un orgoglio giocare insieme, ma quello che decide Messi lo deciderà lui. Se resta qui, credo do sì, proveremo a dare il meglio, come abbiamo sempre fatto in nazionale. Tranne la scorsa stagione con il City, ho fatto nove anni molto buon. Quest'anno, per un problema al ginocchio, mi è stato impedito di esserci per un mese. Ma ho recuperat. Ho fatto il Covid, sono tornato a cadere... Ma negli ultimi mesi sono stato in condizioni perfette. Il ginocchio sta bene e mi manca solo dimostrare che posso fare quello che ho fatto al City. Se so chi sarà l'allenatore? Non è affar mio, il club prenderà la miglior decisione. Non ho diritto di dare un'opinione. Se ho sentito Koeman? No. Guardiola mi ha detto: 'Vai nella miglior squadra del mondo'. Quando è nata la possibilità di venire al Barcellona non ho avuto dubbi. Come ho detto, nessun giocatore avrebbe dubbi. Guardiola? Tutti sappiamo che Pep da quando è arrivato al City ha proposto un calcio diverso. Propone di mantenere il controllo del pallone e mantenerlo è importante. Mi ha reso migliore, me e tutta la squadra. Parlo tutti i giorni con Messi, non posso dire di cosa parliamo. L'ultimo messaggio è stato di festeggiamenti. Ci conosciamo abbastanza e per me, he lo conosco da bambino, allenarmi con lui tutti i giorni, visto che in nazionale lo facciamo poco, sarà molto più facile. Ruolo? Per prima cosa voglio fare un buon pre-campionato, poi se giocherò o meno sarà una decisione dell'allenatore. Giocando uno ha più possibilità, però in nessun modo penso di dover essere titolare fisso, rispetto i compagni e dovrò conquistarmi la maglia da titolare. La miglior motivazione per venire al Barça? Il Barça, stare qua, nella miglior squadra del mondo. Se Guardiola tornerà al Barcellona? Come ho detto, non ho diritto di parlare di questo. Ha due anni di contratto con il City e non sono io che devo parlare dell'allenatore. Messaggio ai tifosi? Sappiamo che il Barcellona tutti gli anni lotta per vincere titoli e io vengo qui per fare questo, quello che sono riusciti a fare per tanti anni. Spero che a fine stagione saremo felici".