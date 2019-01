Kevin Prince Boateng è un nuovo attaccante del Barcellona. Queste le parole dell'ex Sassuolo in conferenza stampa: "Grazie per l’opportunità. È un onore essere qui e voglio vincere tutto. Ieri ero triste perchè ho dovuto salutare il mio Sassuolo. Ma ho spiegato ai miei compagni che non potevo rifiutare il Barcellona, dovevo correre qui".



SUL SUO RUOLO - "So che non giocherò titolare. Sono qui per l’esperienza e per aiutare. Voglio aiutare i miei compagni, quando posso. Giocare con Messi e Suarez è un onore. Voglio solo osservare come giocano. Il ruolo di attaccante è perfetto per me all’età che ho. Ho giocato in ruoli differenti ma ora mi sento bene a giocare davanti. Sono qui per giocare bene e voglio firmare per altri anni. Ho già giocato con Las Palmas e quell’esperienza mi aiuterà ad adattarmi facilmente ai ritmi della Liga che è il campionato più importante del mondo".