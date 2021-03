Il nome di Erling Braut Haaland è sulla lista dei desideri di tutte le più importanti squadre europee, che sono pronte a regalarci un’estate infuocata. Non tutte, però, a causa della pandemia, possono permettersi di spendere a cuor leggero i 150 milioni di euro richiesti dal Borussia Dortmund e dovranno trovare il modo di far quadrare i conti.



Fra queste rientra il nuovo Barcellona di Laporta, che, fra le varie big europee, è quella con le difficoltà economiche più grosse. Secondo Carles Tusquets, l’affare non è però impossibile.



Il presidente che ha guidato la giunta direttiva blaugrana durante il periodo elettorale, intervistato dalla radio spagnola Cadena SER, ha elencato quattro punti che, se affrontati correttamente, possono permettere al Barça di entrare nella corsa al centravanti norvegese: ridurre la massa salariale, ringiovanire la rosa, vendere alcuni esuberi e raggiungere l’accordo con Barça Corporate per l’avallo dei 200 milioni di euro necessari perché l’elezione di Laporta diventi effettiva.