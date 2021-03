Il giovanissimo allenatore tedescosta conducendo ilall’ennesima ottima stagione: il club fiore all’occhiello della rete Red Bull è infatti secondo in campionato ed ha concluso mercoledì una tutto sommato soddisfacente campagna europea, uscendo agli ottavi con il Liverpool.Il tecnico tedesco è già stato individuato come l’indiziato numero uno a sostituire Flick sulla panchina del, nel caso in cui quest’ultimo fosse chiamato per allenare la nazionale dalla federazione tedesca. I bavaresi, però, non sono l’unico club ad essere fortemente interessato a Nagelsmann.Il trentatreenne, già vicino al Real qualche anno fa, secondo il quotidiano catalano Mundo Deportivo, è anche il preferito, ancor prima dell’attuale tecnico blaugrana Ronald Koeman, del nuovo presidente del, che lo vorrebbe al timone nella difficile ricostruzione che partirà l’anno prossimo, con o senza Messi.