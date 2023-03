Uno dei nomi che il Barcellona sta valutando da mesi, per migliorare la sua linea di difesa è quello di Evan Ndicka. Il francese dell'Eintratch Francoforte termina il suo contratto il 30 giugno. Secondo Sport 1, la squadra catalana non è disposta a fare spese folli per il ventitreenne, dato che l'intenzione non è quella di investire tanto per il suo ingaggio.