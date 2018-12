Secondo quanto raccolto da Mundo Deportivo, il direttore dell'area tecnica del Barcellona Eric Abidal continua a monitorare tre fronti per le prossime finestre di mercato. Per la difesa, il profilo più caldo continua ad essere il difensore classe '99 dell'Ajax Matthijs de Ligt, mentre per il centrocampo gli occhi sono puntati sul regista classe '97 dei Lancieri Frenkie de Jong e sul classe '95 del Paris Saint Germain Adrien Rabiot, quest'ultimo in scadenza di contratto.