Luuk de Jong, presentato oggi alla stampa come nuovo giocatore del Barcellona, ha raccontato così le sue emozioni: "È il passo più importante della mia carriera, sono arrivato nel miglior club al mondo. Sono riuscito a raggiungere traguardi come la vittoria in Europa League, ma giocare nel Barça è un sogno divenuto realtà e spero di lasciare buoni ricordi".