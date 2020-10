Era tutto fatto, ma alla fine Memphis Depay non si è unito al Barcellona: "Alcune regole lo hanno impedito", ha confidato lo stesso attaccante olandese. Ma cosa è successo? Lo chiarisce l'edizione odierna di Mundo Deportivo, non un problema di soldi con il Lione, che aveva accettato 8 milioni di euro più bonus all'ultimo giorno di mercato, ma un problema di ingaggio: senza le cessioni di Todibo e Dembele (che hanno rifiutato rispettivamente Fulham e Manchester United), il monte ingaggi dei blaugrana era saturo e non consentiva l'ingaggio di Depay, rimasto così in Francia.