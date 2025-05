Barcellona, elogio degli sconfitti: si critica uno stile quando l'eliminazione è frutto di errori individuali

; passerà la prossima e la prossima ancora. E i contorni dell'impresa solo accarezzata a San Siro, contro l'Inter, assumeranno una definizione più completa.nell'arco di questa eliminatoria.e di arrivare a 120” dal superamento del turno. Lasciando tutto sul campo e nella memoria collettiva una dimostrazione di grandezza che solamente agli occhi degli stolti può sfuggire., a dispetto delle situazioni episodiche che in una partita di calcio sono l'elemento che farà sempre la differenza. Nel bene e nel male., perché Cubarsì svirgola il colpo di testa sul rinvio di Sommer, perché Gerard Martìn (stremato dalla fatica) non controlla bene il pallone e poi non riesce a mettere meglio il corpo a protezione e davanti a Dumfries. Ein maniera grave ed anticipare non da un centravanti consumato, ma da un collega come Acerbi.Il calcio, come la vita, si fonda sulle emozioni e chi fa produrne come Barcellona ed Inter merita solo rispetto. E applausi in egual misura. L'epilogo di questa semifinale - orgasmico se visto dalla prospettiva nerazzurra, crudele come pochi da quella catalana – è stato il giusto premio per due modi diversi di prendersi l'ambito premio.per attrarre curiosi o potenziali clienti.Anche e soprattutto nel momento della delusione e della sconfitta più atroce,(guarda caso, l'uomo a cui si deve il Barcellona moderno),Perché vincere è importante, farlo alla grande lo è ancora di più. E se qualcuno non vuole nemmeno compiere lo sforzo di provare a comprendere tutto questo, il problema è soltanto suo.