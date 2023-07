Férmin López celebrating Ferran Torres' goal. pic.twitter.com/EanYoiajeQ — Barça Buzz (@Barca_Buzz) July 30, 2023

Quale maniera migliore di presentarsi al mondo del calcio che conta che con un gol e un assist nel Clasico, sebbene in amichevole?, centrocampista offensivo classe 2003 nato vicino a Huelva, in Andalusia, ha vissuto una notte da eroe negli Stati Uniti,. Ma chi è questo ragazzo, neanche più giovanissimo - ha 20 anni compiuti a maggio - che ha sorpreso tutti?Fermin è cresciuto nelle cantere del, la squadra del cuore di tutta la sua famiglia, prima di accettare la chiamata del Barcellona e di trasferirsi ne La Masia.Ha imparato ad occupare tutta la trequarti, da fantasista, sottopunta e anche esterno, facendosi le ossa in prestito al Deportivo Linares, terza divisione spagnola, con 12 gol e 4 assist in 40 gare stagionali.Chiamato per gli USA assieme ad altri talenti delle giovanili blaugrana come, Alex Valle e Aleix Garrido, Fermin ha attirato l'attenzione di chi ce l'ha fatta appena prima di lui, ovvero: "Ci sono molti giovani che vengono fuori con la voglia di mangiarsi il mondo. Uno è sicuramente lui,". Le doti che servono per sfruttare un passaggio sbagliato degli avversari, raccogliere palla sulla trequarti e centrare l'incrocio alla destra di Courtois con una botta mancina da fuori. Alex, che si è allenato tanto tempo con lui, ne ha sempre esaltato la qualità in ciascun allenamento. Ed è proprio la qualità nel tocco che gli ha permesso di mandare in porta Ferranper il 3-0 definitivo, festeggiato come un gol.Adesso Xavi deve decidere cosa fare con questo talento:può rivelarsi controproducente per via dell'elevata concorrenza,rischia di tarpargli le ali. Si aprono allora le porte di un, a meno che in questa preseason non arrivino altri segnali forti e chiari come quello fulgido emesso stanotte.