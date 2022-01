Ferran Torres si è presentato oggi al Camp Nou come nuovo giocatore del Barcellona, ma non può essere ancora inserito nella lista della Liga perché il suo acquisto non rientra nei parametri imposti ai blaugrana: "Sono totalmente tranquillo, so che il club sta lavorando per risolvere la situazione e che alla fine andrà tutto bene. Il Barcellona è il club dei migliori al mondo e spero di essere un giocatore importante. Guardiola e l'addio al Manchester City? Ho imparato molto da Guardiola, è fra i migliori allenatori al mondo. Le ragioni del mio trasferimento rimangono tra il City, gli agenti e il Barça. Ora sono un giocatore del Barcellona ed è la cosa che mi emoziona di più".