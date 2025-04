Barcellona, Flick: "A San Siro una finale prima della finale. Inter più forte sui piazzati, bravi ad approfittarne"

AFP via Getty Images

, al Montjuic i nerazzurri scappano ma vengono ripresi dai blaugrana. Tutto in bilico dunque e discorso qualificazione alla finale rimandato alla gara di ritorno di San Siro, in programma martedì 6 maggio.Al termine della partita, il tecnico del Barçaè intervenuto a Movistar per commentare la gara: le sue dichiarazioni.- "Non abbiamo iniziato bene, subendo due goal, ma siamo riusciti a recuperare e abbiamo giocato molto bene nella ripresa. E' stato fantastico per i tifosi, è il primo incontro tra le due squadre e dobbiamo vincere a Milano. E' una finale prima della finale".

- "Stiamo parlando di una semifinale di Champions League, con grandi squadre. Hanno esperienza, hanno avuto il vantaggio sui calci piazzati: hanno giocato molto bene e ne hanno approfittato".- "Lo ha dimostrato anche oggi, ci ha aperto la strada: l'1-2 era molto importante. Dobbiamo continuare a lottare fino alla fine".- "Dobbiamo aspettare domani". Come riferisce Mundo Deportivo, ha lasciato intendere che si tratta di un problema al flessore che terrà il difensore francese fuori dai giochi per il match di ritorno e per il Clasico contro il Real Madrid".

Flick ha poi parlato in conferenza stampa

- "Oggi abbiamo calcio a un livello ottimo, in una semifinale di Champions. Non siamo partiti molto bene, abbiamo subito due goal di cui uno su palla inattiva: l'Inter ha qualità migliori delle nostre in queste azioni, ma dobbiamo difendere meglio. Abbiamo avuto le stesse situazioni con l'Atletico, dobbiamo migliorare".- "Non ho detto molto, credo che domani avremo il tempo di analizzare tutto. Ho apprezzato come abbiamo giocato, come siamo riusciti a rimontare: Lamine Yamal nella prima metà di partita è stato molto importante per noi, ha creato occasioni e ha segnato".

- "E' stato controllato e abbiamo deciso potesse giocare, tutti sanno quello che può fare Lamine: è un giocatore fantastico. Nelle grandi partite vedi le qualità dei grandi giocatori".- "Dobbiamo lavorare su questi dettagli? Sicuramente, ogni squadra ha le sue forze e le sue debolezze. L'Inter è una squadra fisica ed esperta, che sfrutta le occasioni. Avremo le nostre possibilità al ritorno".- "Penso che sia speciale. E' un genio. Dopo la partita rivedi le situazioni e i dettagli: alcune cose che fa sono incredibili, e pensate alla sua età... L'importante, per me, è che continui a mostrare queste cose in partite come stasera, come una semifinale di Champions. E' quello che gli chiediamo, e lui risponde presente nei big match. Penso che si diverta anche, sono molto contento che un talento che si vede ogni 50 anni giochi nel Barcellona".

- "Speriamo che ce la possano fare, ma dobbiamo aspettare che lo staff medico dica ok, come è accaduto oggi con Lamine".