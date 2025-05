Barcellona, Flick: "Dobbiamo adattarci all'Inter. Lewandowski in panchina. Lamine Yamal? È un genio"

AFP via Getty Images

L'allenatore del, ha parlato a Sky Sport per presentare la semifinale di ritorno die che vedrà i catalani affrontarea San Siro partendo dal risultato di 3-3 maturato all'andata a Montjuic che lascia tutti i discorsi qualificazione per la finale completamente aprti."Non è la mia prima volta a San Siro, ho vissuto un Inter-Bayern Monaco 1-3 da giocatore tanto tempo fa e un match contro il Milan"."Vorrei vedere una squadra che si diverte. Una semifinale di Champions League non è questione di pressione, spero che la squadra si diverta e rimanga unita".

"Dobbiamo correggere qualcosa e adattarci ai giocatori da affrontare, lo vedremo domani"."Io penso sia meglio che inizi dalla panchina, dopo questo tempo fermo per infortunio non è l'ideale farlo giocare dal primo minuto. Ma sta bene"."È un genio, fa cose incredibili. All'andata ci ha riportato in partita col suo gioco. Ma abbiamo tanti altri giocatori importanti, è bellissimo".