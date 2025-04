Barcellona, Flick: "Inter? La Coppa del Re ci dà fiducia. Il Triplete è un'opzione"

AFP via Getty Images

, allenatore del, parla dopo la vittoria della Coppa del Re da parte della sua squadra, che ha battuto per 3-2 il Real Madrid ai supplementari. Di seguito le sue parole, riportate da fcinter1908"Sono molto orgoglioso. Per me è incredibile quello che stanno facendo, come combattono. Apprezzo molto quello che fanno, il fatto che non si arrendono mai. Penso che tutti – la società, i tifosi – siano orgogliosi di questa squadra.Sono molto orgoglioso della mia squadra. È incredibile che abbiano sempre una risposta pronta e che lottino per tutto, che non si arrendano mai. Tutti sono orgogliosi di questa squadra e se lo meritano".

"Quando ho visto la gioia dei tifosi, dei giocatori e dello staff, mi sono commosso. I giocatori se lo meritavano. È stata una grande vittoria. Nel secondo tempo il Real Madrid ha giocato bene, ma abbiamo pareggiato e Koundé avrebbe potuto segnare il gol della vittoria. È emozionante e incredibile.""Li lascerò festeggiare oggi, ma solo per oggi. Sicuramente vincere questa finale ci darà fiducia"."Se è possibile? Ora dobbiamo festeggiare questo titolo, e poi l'obiettivo deve essere recuperare, recuperare e recuperare. Il Triplete è un'opzione, ma dobbiamo continuare a lavorare."