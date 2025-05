Barcellona, Flick: "Lewandowski migliora più di quanto ci aspettassimo. Potrebbe esserci con l'Inter"

Getty Images

L'allenatore delha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro il Real Valladolid e ha dato un, che potrebbe recuperare per la semifinale di ritorno di Champions League contro l'Inter, in programma martedì 6 maggio alle ore 21 a San Siro.- ". Sta facendo molto bene e. Vedremo. È un grande professionista e lavora sempre sodo per essere al 100%. Potrebbe tornare martedì".

- Ricordiamo che l'attaccante polacco si era infortunato nella sfida contro il Celta Vigo in Liga a causa di un fastidio muscolare.. Le tempistiche di recupero, però, si sono accorciate, tanto che il classe 1988 può esserci per la semifinale di ritorno con l'Inter.