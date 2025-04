AFP via Getty Images

Grande vittoria del Barcellona di Hansi Flick, che batte 4-0 il Borussia Dortmund nell'andata del quarto di finale di Champions League. Una vittoria che, però, come afferma il tecnico a Sky Sport, non deve far pensare ai blaugrana che il lavoro sia finito: "Quando giochiamo così è anche facile segnare per noi. Il lavoro non è fatto. C'è ancora il ritorno, non si può mai sapere: il calcio speso è pazzo. Dobbiamo giocare così anche lì, con concentrazione e fiducia. Saremo contenti se commetteremo meno errori".

GRAZIE - Flick fa i complimenti a tutti. Non solo a Yamal, Raphinha e Lewandowski, autori dei quattro goal (due del polacco), ma anche alla difesa e ai subentrati: "Yamal e Raphinha sono importanti. Anche la difesa, però,ha giocato bene, così come i giocatori che sono entrati dalla panchina. Abbiamo tante partite ed è dura per i ragazzi. Tra pochi giorni avremo il Leganes. Sono molto grato di quello che stanno facendo".