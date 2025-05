Barcellona, Flick rinnova fino al 2027: il racconto della stagione e dei numeri da record

AFP via Getty Images

. La notizia arriva a pochi giorni dalladei blaugrana che, guidati dal tedesco, hanno vissuto una grandissima stagione. Vittoriosi in patria e in, a un passo dalla, il Barcellona targato Flick ha portato spettacolo, goal e risultati. E ha strameritato la conferma per l'ex"L'allenatore tedesco ha firmato mercoledì un nuovo contratto presso la sede del Club, alla presenza del presidente dell'FC Barcelona, ​​Joan, del primo vicepresidente Rafae del direttore sportivo del Club, Anderson Luis de Souza "", tra gli altri. Hansi Flick ha reso felici i tifosi del Barcellona nella sua prima stagione per molti motivi: per lache ha riposto nella squadra, per leepiche e per i. L'entusiasmo che il tedesco ha portato al club nel suo primo anno alla guida ha reso il Barcellona ancora una volta un rivale temibile in Europa. Tutto è iniziato il 18 agosto al Mestalla contro il. Una prima rimonta, la prima di tante in una stagione in cui la squadra ha rimontato e vinto ben nove volte.Statistiche che hanno portato una giovane squadra a vincere la", si legge sul sito ufficiale del club.

"Hansi Flick, nella sua stagione d'esordio, ha consolidato la sua. Con le vittorie in Supercoppa spagnola e in Coppa del Re contro il Real Madrid, la squadra contro cui abbiamo segnato più gol in questa stagione,La ciliegina sulla torta di questa stagione sarebbe stata la Champions League, ma Flick si è dovuto accontentare di dominare la scena nazionale, vincendo la Supercoppa di Spagna, la Copa del Rey e la Liga. La doppietta Coppa e campionato è stata raggiunta solo daHansi Flick sta scrivendo la storia del FC Barcelona e siamo certi che continuerà a farlo anche nelle prossime stagioni", chiosa il club nel comunicato ufficiale.