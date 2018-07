Adrien Rabiot continua a essere un grande obiettivo della Juventus per rinforzare il centrocampo. Il giovane talento del Paris Saint-Germain, però, è seguito con grande interesse anche dal Barcellona, che ha avviato i contatti per il suo trasferimento nella Liga. Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, a breve è previsto un nuovo incontro tra la dirigenza blaugrana e Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG, per sbloccare la trattativa.