Le ultime prestazioni di Robert Lewandowski hanno lasciato un po' a desiderare e, secondo quanto raccolto da Sport, hanno messo anche a rischio il suo futuro al Barcellona. Nonostante il club giuri che la prossima estate l'ex Bayern Monaco non sarà ceduto, la verità è un'altra. Un trasferimento in estate - direzione Arabia Saudita - non è da escludere.