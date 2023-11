La pausa per le nazionali ha portato con sé un nuovo infortunio e, stavolta, a patire il ko di un proprio giocatore è il Barcellona. Il centrocampista spagnolo Gavi infatti ha rimediato la rottura completa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e una lesione associata al menisco esterno e sarà indisponibile per 8-9 mesi. Come riporta Calcio e Finanza, le regole della Liga consentono al club danneggiato, in caso di infortuni di lunga durata (quattro mesi o più), di utilizzare l’80% dello stipendio del giocatore infortunato per effettuare un’operazione di mercato. Il Barcellona, dunque, potrebbe utilizzare circa 7 milioni di euro per ingaggiare un sostituto.