Stasera è in programma il big match di giornata in Liga, il derby catalano tra il Girona capolista e il Barcellona: ai blanc-i-vermells manca Yangel Herrera per infortunio, ma non solo. Anche Pablo Torre, il suo sostituto, non sarà disponibile in quanto in prestito dai blaugrana con una clausola che non gli permette di affrontare la squadra che ne detiene il cartellino. Cosa che non vale per il difensore Eric Garcia, anche lui a titolo temporaneo al Girona ma di proprietà del Barcellona, che però nel suo caso non ha inserito la clausola in questione.