Come riporta RAC1, si sta complicando e non poco la permanenza al Barcellona del talento classe 2003 Ilaix Moriba. Il suo contratto scade nel 2022 e le pretese del suo entourage per il prolungamento vengono giudicate eccessive dai dirigenti blaugrana. Il centrocampista ha molti estimatori in Premier League e rischia di finire sul mercato.