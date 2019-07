Antoine Griezmann, nuovo attaccante del Barcellona, parla dopo l'amichevole con il Chelsea, in cui i Blues hanno vinto 2-1: "Felice di iniziare a muovere i primi passi con questa squadra. Debutto molto speciale, anche se non è stata una bella partita. Non c'è piaciuto perdere al debutto, ma abbiamo tempo per migliorare".



SU VALVERDE - "Posso giocare in qualsiasi posizione d'attacco. Dove preferisco giocare? In campo, mi interessa essere in campo".