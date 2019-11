Antoine Griezmann, attaccante del Barcellona, parla al sito della Uefa: "Rapporto con Messi e Suarez. Sono molto timido e ho difficoltà a parlare con gli altri. Non sono il tipo di persona che inizierà la conversazione, sono troppo timido. Luis, Leo e io ci conosciamo, ceniamo insieme e la nostra relazione può solo progredire nel tempo".



SU MESSI - "E' un giocatore che non vedremo mai più per i prossimi 40 anni. Possiamo solo godere del suo calcio, quello che fa con la palla è incredibile, è un piacere giocare al suo fianco".



SULLA SUA STAGIONE - "Cerco di capire la mia squadra, i miei compagni, ma a volte è difficile. Quando ho la palla mi manca la sicurezza di passare, di tirare in porta, ma arriverà in tempo".



SULL'ADDIO ALL'ATLETICO - "Non l'ho fatto per vincere la Champions League. Sono venuto al Barcellona per imparare un nuovo stile di gioco, per adottare una nuova filosofia e cercare di migliorare".