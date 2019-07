Antoine Griezmann, neo attaccante del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Sport dei suoi obiettivi in maglia blaugrana: "Stiamo parlando della Champions League perché non la vinciamo da tempo, ma anche la Liga è molto difficile. Gioco da quando avevo 18 anni e non ne ho vinto nessuno. È molto complicato. Sembra facile per chi lo vince anno dopo anno, ma è molto difficile. La Champions, non te lo dico nemmeno. Tutti i potenti team in Europa la vogliono. Ma con una giocata, in una brutta giornata ti hanno battuto e tu sei eliminato. Tutte le coppe sono obiettivi e anche la Champions".