Ilkay Gundogan si è trasferito al Barcellona a parametro zero la scorsa estate. Il centrocampista tedesco ha raccontato in una intervista alla Bild i motivi del mancato accordo con il Manchester City: "Sarò onesto e dirò una cosa che in molti non sanno: in realtà si sarebbe trattato giusto di un anno o due di contratto. Ma non è stato un problema di durata. Ci è voluto tempo affinché i colloqui si intensificassero davvero. Se invece fosse accaduto pima la situazione sarebbe stata diversa. Non voglio entrare nei dettagli, ma era già una fase avanzata della stagione. E quando si tratta di quarti o semifinali di Champions League i giocatori vogliono concentrarsi suolo sul calcio. Non sapevo cosa sarebbe successo dopo, non potevo pianificare nulla. Il Manchester City è stato fermo molto tempo, non ci sono stati movimenti da parte del club".