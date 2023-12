Il centrocampista del Barcellona Ilkay Gundogan ha parlato in un'intervista a BeIN Sports acendo un bilancio sul suo ambientamento dopo l'arrivo dal Manchester City: "Ovviamente, ci vuole un po' per abituarsi quando si arriva in un nuovo paese, una nuova cultura, una nuova città, con nuove persone. E' un nuovo modo di giocare a calcio, ma sono molto felice dove sono adesso. Mi sto adattando sempre di più. Ho trovato casa con la famiglia. Quindi, in termini di sensazione di felicità e apprezzamento per dove siamo, ci troviamo in un momento molto bello in questo momento come famiglia".