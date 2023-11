Il centrocampista del Barcellona Ilkay Gundogan ha parlato, al media turco Sporx, del suo attuale periodo in Spagna.



LE PAROLE - "Non è stato facile lasciare il Manchester City, ma non c’era momento migliore per partire. Il Barcellona era il mio sogno, ho sempre voluto giocare per questo club un giorno e quest’estate era la mia occasione. Ho un buon rapporto con Xavi. Sono venuto a Barcellona grazie a lui, siamo molto compatibili. Guardiola ha molti anni di esperienza, mentre Xavi è alla sua quinta stagione da allenatore e alla terza in Europa, ma la loro visione del calcio è molto simile".