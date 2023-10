Rientra l’apprensione in casa Barcellona per le condizioni di Robert Lewandowski, che era uscito anticipatamente dalla gara di Champions League contro il Porto, a causa di un infortunio. Il polacco è stato convocato per la sfida di oggi contro il Real Madrid. Di seguito, tutta la lista emanata da Xavi.



PORTIERI: Ter Stegen, Pena, Astralaga;

DIFENSORI: Cancelo, Balde, Araujo, Martinez, Christensen, Marcos Alonso, Kounde, Cubarsì, Fort;

CENTROCAMPISTI: Gavi, Romeu, Gundogan, Casadò, Fermin Lopez;

ATTACCANTI: Ferran Torres, Lewandowski, Raphinha, Joao Felix, Yamal, Guiu.