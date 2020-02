Il Barcellona ha diramato la lista dei convocati in vista della partita di martedì sera in Champions League contro il Napoli. C'è Messi, assente il solo Jordi Alba. Convocato anche il neo acquisto Braithwaite, seppur non inserito in lista Uefa (non potrà giocare).



LA LISTA DEI CONVOCATI - Ter Stegen, Semedo, Pique, Rakitic, Sergio, Arthur, Messi, Neto, Lenglet, Griezmann, Braithwaite, De Jong, Vidal, Umtiti, Junior, Pena, Puig, Collado, Ansu Fati, Araujo, Akieme.