Barça vs Manchester City



A great game for a greater cause #TeamALS pic.twitter.com/01KydydPk3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 24, 2022

Il tecnico delha diramato la lista dei convocati per la partita amichevole contro ilRegolarmente presente, entrambi sul mercato mentre non ci saràin trattativa per trasferirsi al Lecce.