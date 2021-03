Ronald Koeman, dopo un inizio non brillantissimo della sua avventura al Camp Nou, è riuscito in due grandi imprese: risuscitare il Barcellona e rispolverare la Masía. Sotto la sua guida Messi ha ritrovato il sorriso e nel gruppo si è creato un gran ambiente.



Per questo motivo, nonostante il preferito del neopresidente Laporta sia Nagelsmann, secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport, lo spogliatoio blaugrana ha chiesto a gran voce la conferma dell’allenatore olandese, per dare continuità al lavoro svolto finora.