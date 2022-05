Il Barcellona, da quando Xavi si è seduto in panchina, sta vivendo una rivoluzione tecnica e filosofica. In vista della prossima estate, oltre ai nomi da integrare in rosa, la società blaugrana e Xavi stanno discutendo delle possibili partenze.



Stando a Sport, oltre a Luuk De Jong e Adama Traore, che torneranno al Siviglia e al Wolverhampton, sulla lista dei partenti ci sono anche Neto, Lenglet, Mingueza, Umtiti, Depay e Braithwaite. Inoltre, in caso di un offerte molto ingente, tra i sacrificabili potrebbero rientrare anche Frenkie De Jong e Serginho Dest.