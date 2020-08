La polemica sempre più accesa fra Leo Messi e il Barcellona divide sempre di più i tifosi del club catalano da sempre affezionati alla stella argentina e poco legati all'attuale presidente Josep Maria Bartomeu.



Le ultime prese di posizione di Messi stanno però facendo cambiare opinione a tanti fan che, lentamente, si stanno spostando sempre più non tanto in difesa dell'attuale presidente, quanto degli interessi del club. Sempre più tifosi invitano infatti Messi ad andarse sì dal Barcellona, ma portando in dote i 700 milioni della clausola rescissoria. Ecco alcuni esempi nel nostro video.