Barcellona, i tifosi rimettono Araujo sul mercato. Cosa era accaduto con la Juventus a gennaio

che hanno spedito l'Inter in finale di Champions League e lasciato il Barcellona con un pugno di mosche in mano. Entrato dalla panchina al posto dell'acciaccato Inigo Martinez, il capitano della squadrasotto la guida di Hansi Flick. Che ha sempre visto il duo formato da Cubarsì e dall'ex giocatore dell'Athletic Bilbao come più pronto e adatto ad interpretare il suo calcio.Il centrale uruguaianoIl protrarsi di una seria lesione muscolare ha permesso di fatto a Flick di puntare sullache hanno avuto un peso nella serenità del classe '99. Che, da capitano e giocatore con una discreta esperienza all'interno di uno spogliatoio piuttosto giovane,Che stavano per negare la possibilità, prima ad agosto e poi proprio ad inizio 2025, al Barcellona di tesserare e schierare il principale rinforzo di mercato dell'estate – Dani Olmo – e che hanno costretto il presidente Joan Laporta e la sua giunta a delicati equilibrismi per non intaccare la competitività dell'organico., fiutando la possibilità di fiondarsi su un calciatore come Araujo – che prima dell'ultimo rinnovo di contratto era in scadenza nel 2026 – e di assicurarselo per una cifra non troppo proibitiva (si ragionava nell'ottica dei 35 milioni di euro,e accettando umilmente il nuovo ruolo di prima riserva. Ad oggi, il suo bilancio complessivo parla ditra Liga, Champions League, Coppa del Re e Supercoppa di Spagna,Una condizione scomoda per chi, negli anni, si era abituato ad una certa “intoccabilità” e che ha probabilmente inciso in una resa non sempre all'altezza della situazione. Per chi subentra, farsi trovare pronto e reattivo alla prima occasione non è mai semplice e questa regola si è confermata soprattutto nella partita di ritorno di Champions League contro l'Inter.– con Eric Garcia a destra e Inigo a sinistra –Il mondo dei social, spesso impietoso con chiunque e difficilmente controllabile in occasione di una partita di calcio di questa importanza, non ha mancato di sottolineare le mancanze di Ronald Araujo contro l'Inter. Facendolo finireall'altezza dei quarti di finale. Dopo il successo per 3-2 dell'andata a Parigi, i blaugrana si arresero per 1-4 in casa nella partita di ritorno, contraddistinta dall'espulsione diretta al 29° del primo tempo del difensore sudamericano.Già nella pancia di San Siro, pochi minuti dopo il triplice fischio di Marciniak,spagnoli presenti: “Mi accusate di poca cattiveria?Nel calcio però, se si fanno delle coperture preventive, si possono risolvere certe situazioni”. Una sorta di giustificazione che chiama in causa anche il piano tattico di Flick e la sua gestione del finale di partita con una condotta molto spregiudicata, incurante dei pericoli che l'Inter potesse creare. La sensazione è che per Araujo il futuro a Barcellona non sia necessariamente legato alla lunghezza del contratto: dopo una stagione passata in seconda fila e con un finale in parte amaro per l'epilogo del percorso in Champions, le sirene del mercato possono tornare a farsi sentire.